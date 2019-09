Neuenbürg Weber Automotive: Wurde Bilanz gefälscht?

Laut Ardian hätten die Beschuldigten "vor und während des Verkaufsprozesses vorsätzlich unrichtige Angaben zum Geschäftsjahr 2016 sowie zur Prognose für die nachfolgenden Jahre gemacht". Zudem sollen auch wichtige Finanzkennzahlen im Jahresabschluss von 2016 manipuliert worden seien – mutmaßlich, um über die tatsächliche Vermögens- und Geschäftslage zu täuschen und den Verkaufspreis in die Höhe zu treiben.

Konkret sollen Buchungen in Höhe von bis zu 21 Millionen Euro zugunsten des Automobilzulieferers bilanziert worden seien, die das Unternehmen einem Kunden als Ausgleichszahlungen in Rechnung gestellt habe. Letztlich habe der Kunde diesen Forderungen nach Angaben von Ardian widersprochen und nach Verhandlungen lediglich einen Bruchteil dieser Summe bezahlt. Anstatt die Buchungen daraufhin zu korrigieren, sei der Restbetrag aus dem Vermögen der Familie Weber über eine Schweizer Holding-Gesellschaft ins Unternehmen geflossen. Mehrheitsgesellschafter Ardian wie auch die finanzierenden Banken seien jedoch im Glauben gelassen worden, dass die Forderungen in voller Höhe vom Kunden beglichen worden seien. Damit habe sich bei den Investoren mutmaßlich ein "falsches Bild" über die aktuelle und zu erwartende Finanz- und Ertragslage ergeben. Diese Erkenntnisse habe ein von der Weber Automotive in Auftrag gegebenes Sanierungsgutachten zu Tage gefördert.