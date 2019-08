Neuenbürg Waldbrand stellt Feuerwehr vor Herausforderung

Laut Feuerwehrkommandant hatten die Wehren aus Arnbach, Neuenbürg und Waldrennach die Flammen nur gut zweieinhalb Stunden nach Alarmierung gelöscht. Weitere eineinhalb Stunden später waren auch die Nachlöscharbeiten und das Aufräumen am Brandort beendet.

Aufgrund der abgeschiedenen Lage am Waldrand habe die Feuerwehr keine andere Möglichkeit gehabt, als die Wasserversorgung aus der Enz herzustellen. Weil die Brandstellen in unmittelbarer Nähe zur Enztal-Bahn lagen und die Schläuche entsprechend über die Schienen gelegt werden mussten, kam auch der Nahverkehr auf der Bahnstrecke bis etwa 7 Uhr zum Erliegen.

Anwohner will sich keine Angst machen lassen

Anwohner berichteten, dass sie den Brandgeruch in der vergangenen Nacht bis in den Kernstadt-Bereich riechen konnten.

Wieder andere, die im Neuenbürger Ortsteil Rotenbach, und damit wesentlich näher am Brandort wohnen, erzählten, dass sie zwar mitbekommen hätten, dass oberhalb der Bahnstrecke "Halligalli" gewesen sei. Jedoch dank ihres guten Schlafs auch gleich wieder in tiefe Träume versunken seien. Angst machen lassen will sich ein Anwohner aus Rotenbach jedenfalls nicht: "Da muss noch viel passieren", so der Anrainer. Trotzdemist auch er froh, wenn der oder die Täter schnell gefasst werden.

Ähnlich sieht es Neuenbürgs Feuerwehrkommandant: "Wir sind froh, wenn das ganze Ding aufhört." Für ihn und seine Kollegen bedeuteten die vier Brandanschläge innerhalb von vier Monaten "natürlich eine nervliche Anspannung" – weil man nie wisse, wann und wo es als Nächstes brenne. Aufhalten kann den oder die bislang unbekannten Brandstifter wohl nur die Polizei. Und die Feuerwehr? Die scheint auch bei größter Herausforderung unaufhaltsam im Kampf gegen die Flammen.