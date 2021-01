Neuenbürg Verfolgung endet beim Parkdeck

Bei einer sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte in Neuenbürg ein Fahrzeug, auf das die Beschreibung zutraf.

Anstatt jedoch die Anhaltezeichen der Streife zu beachten, flüchteten die Insassen mit dem Auto. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, die bis zu einem Parkdeck in der Neuenbürger Stadtmitte führte.

Dort gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug zu stellen und sowohl den 37-jährigen Beifahrer, als auch den 43-jährigen Fahrer vorläufig festzunehmen.

Die Beamten legten beiden Tatverdächtigen Handschellen an und wurden auch bei der Suche nach dem offensichtlichen Diebesgut fündig. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass an dem Auto die falschen Kennzeichen angebracht sind und dessen Fahrer gar keinen Führerschein hat. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei. Beide Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige.