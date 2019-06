Neuenbürg Sechsstelliger Zuschuss wird nicht bewilligt

Da die Halle während der Sanierungsmaßnahmen für den Schul- und Vereinssport nicht nutzbar ist, habe man für die Baumaßnahmen extra den Zeitraum zwischen den Pfingst- und Sommerferien gewählt, so der Leiter des Hochbauamtes: "Da die Ferien nicht weit auseinanderliegen, belaufen sich die Beeinträchtigungen maximal auf vier Wochen."

"Das Programm war überzeichnet", erklärte Stadtkämmerin Gabriele Häußermann, "das gibt es häufig". Besonders im Bereich Wasserversorgung habe man bereits ähnliche Ablehnungsbescheide erhalten. Und da gehe es um ganz andere Summen. Weil der Förderantrag bei der Vergabe noch nicht bewilligt gewesen sei, habe Häußermann die 300 000 Euro auch nicht in der Buchhaltung berücksichtigt. So wäre es also lediglich eine gute Unterstützung gewesen. "Eine sehr gute sogar", ergänzt Häußermann.

Da die Neuenbürger Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren aber hervorragend gewirtschaftet hat und ein Kassenplus von fast 12,5 Millionen Euro ausweisen kann, sollte der Verlust zu verschmerzen sein.