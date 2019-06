Neuenbürg Schlossbergschule: Aus für Werkrealschule

Was lange unklar war, ist nun traurige Gewissheit: Der Werkrealschul-Zweig der Neuenbürger Schlossbergschule wird dicht gemacht. Und das nicht, wie zunächst im Raum stand, wenn die dort angemeldeten Schüler ihren Abschluss in der Tasche haben, sondern bereits zum Ende des Schuljahres. Das verkündete Hauptamtsleiter Fabian Bader in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

"Es würden nur zehn Schüler in den Klassen sieben und acht verbleiben", erklärt Daniela Rüdenauer vom zuständigen Schulamt Pforzheim. Schulleiter Robert Riedinger hatte die Eltern der insgesamt 29 verbliebenen Werkrealschüler Anfang Mai in einem Infoabend über die Tatsache informiert, dass sich aufgrund mangelnder Schulanmeldungen im zweiten Jahr in Folge keine fünfte Klasse bilden wird und der "entsprechende Bildungsgang von Amts wegen aufzuheben" sei, wie es vonseiten des Schulamts hieß.

Im Anschluss sollten sich die Eltern entscheiden, ob deren Kinder noch bis zu ihrem Abschluss auf der Schule verbleiben oder ob die Schüler ohnehin vorzeitig auf eine andere Schule wechseln. Bader erklärte dazu noch im Mai: "Wenn die Eltern sagen, dass ihre Kinder auf der Schlossbergschule den Abschluss machen wollen, dann werden sich Stadt und Schulamt auch nicht dagegen wehren."