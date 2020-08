Neuenbürg "Meilenweit von normalem Badebetrieb weg"

Das Neuenbürger Freibad ist in diesem Jahr am 13. Juli verspätet in die Saison gestartet. Am Montag ist Halbzeit der Badesaison, die bis zum 13. September geht. Die bisherige Resonanz sei ernüchternd, wie Betriebsleiter Nicki Talmon dem Schwarzwälder Boten erklärt. "Die Saison ist ziemlich schleppend angelaufen", sagt er. Schätzungsweise seien bisher keine 2000 Gäste zu Besuch gewesen. "So viele Badegäste haben wir normalerweise an einem heißen Tag", erklärt Talmon.