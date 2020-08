Neuenbürg Lebenshilfe muss Wohnheim aufgeben

Neuenbürg - Die Lebenshilfe Pforzheim muss das Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Hornisgrindestraße in Neuenbürg räumen. Der Gemeinderat stimmte bereits im vergangenen Jahr einem Grundstückstausch in unmittelbarer Nähe zum Bestandsgebäude zu. Der nächste Schritt: einen Bebauungsplan ausarbeiten.