Neuenbürg Kultur- und Bildungsstätten in großer Not

Neuenbürg - Bei der Online-Zusammenkunft des baden-württembergischen Schlösservereins sei immer wieder deutlich geworden, wie stark die beliebten Besuchermonumente durch die Auswirkungen der Coronakrise belastet sind, ist in einer Mitteilung des Vereins zu lesen. Sie bieten "hochattraktive und äußerst beliebte Museen, Veranstaltungsorte und Naherholungsgebiete, halten Märkte ab, betreiben Gastronomie, bewahren historische Bausubstanz, sind beliebte Hochzeitsstätten und tragen nicht zuletzt erheblich zur Tourismuswirtschaft bei", heißt es weiter. All das sei 2020 fast vollständig zum Erliegen gekommen, was viele Besitzer und Betreiber von Monumenten im Südwesten an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds getrieben habe. Tendenziell fielen die nämlich durch die Auffangnetze der Coronahilfen, weil sie gerade aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht klar einzuordnen seien.

Freier Eintritt ohne Gegenleistung?