Neuenbürg Halbe Million Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus

Der Wagen geriet in der Keller-Garage am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Löschversuche griffen die Flammen auf das mehrstöckige Wohnhaus über. Gut 120 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Ein Überspringen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus sei verhindert worden. Das betroffene Gebäude ist jedoch unbewohnbar.