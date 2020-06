Neuenbürg Feuerwehr rückt zweites Mal zu Brandruine in Dennach aus

Im Bereich des Speichers hatten sich nach Angaben von Neuenbürgs Feuerwehrkommandant Manfred Wankmüller Glutnester in einer Matratze sowie Kleidungsstücken erneut entzündet. "Das ist nichts Außergewöhnliches bei einem Brand in dieser Größenordnung", sagte dieser auf Anfrage. Zwar habe die Feuerwehr vor dem Verlassen des Einsatzortes in der vergangenen Woche und auch tags darauf mit der Wärmebildkamera nach verbliebenen Glutnestern gesucht. Aber: "Ein ganz kleines Glutnest, das noch irgendwo drin ist, merkt man in aller Regel nicht. Das kann sich dann in aller Ruhe entwickeln", erklärte Wankmüller. In diesem Fall hätten heruntergekommene Ziegel den direkten Blick auf die Textilien erschwert.