Neuenbürg Es droht ein langwieriger Rechtsstreit

Doch eine erste Frist zur Auflösung des illegalen Arbeiterwohnheims habe der Eigentümer bereits verstreichen lassen, sagt Knobelspies. Stattdessen habe sich dessen Anwalt an die Stadtverwaltung gewandt. In einem zweiten Schritt würde dem Betreiber der Unterkunft eine letzte Frist gesetzt. Sollte das auch nicht den gewünschten Effekt erzielen, will Knobelspies Bußgelder androhen.

Nun nehme das Verfahren seinen Lauf, zeigt der Leiter des Hochbauamtes auf. Sonderlich zuversichtlich ist Knobelspies allerdings nicht, dass die Androhungen Wirkung zeigen. "Vermutlich wird es eine langwierigere Geschichte. So wie es aussieht, wird das jetzt wieder auf einer gerichtlichen Ebene abgearbeitet werden müssen", mutmaßt der Amtsleiter. Der Eigentümer des Gebäudes in der Eichwaldstraße war für eine Stellungnahme nicht zu ­erreichen.

Früher diente das Gebäude in der Eichwaldstraße als Aufnahmelager zur Unterbringung von Spätaussiedlern. Dann habe die Immobilie, die einst dem Land Baden-Württemberg gehörte, laut Knobelspies "Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte" leer gestanden. 2018 dann sei das frühere Aussiedlerheim im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung verkauft worden – an den jetzigen Besitzer. Dieser hat die heutige illegale Sammelunterkunft zunächst renoviert. "Vor einiger Zeit waren die Wohnungen noch zum Verkauf ausgeschrieben", schreibt Wendelstorf in seinem Facebook-Post weiter. Nachdem das "offensichtlich gescheitert" sei, werde das Gebäude als Sammelunterkunft genutzt.