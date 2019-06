Neuenbürg Erdrutsch bremst Verkehr an B 294 aus

Neuenbürg/Eyachtal - Eine Folge der starken Regenfälle hatte der Straßenbetriebsdienst des Enzkreises Anfang Juni an der B 294 zwischen Neuenbürg und Höfen festgestellt: An der Böschung unterhalb der Fahrbahn war ein Teil des Hanges abgerutscht, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Amt für Nachhaltige Mobilität des Enzkreises bewertet das Schadensausmaß als "oberflächennah und lokal", wie dessen Leiter Sven Besser sagt. Die Gesteinsrutschung mit Schlamm- und Schuttausspülung umfasst eine Höhe von fast 15 Metern.