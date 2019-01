Neuenbürg Eindringlinge stören Bergwerkidyll

All die Vorkommnisse der vergangenen Jahre hätten den Verein inzwischen gut 6000 Euro gekostet – den neuerlichen Vorfall noch gar nicht mit einberechnet. "Wenn die Wasseraufbereitungsanlage, die mit dem Stausee verbunden ist, Schaden genommen hat, kann noch mal eine beträchtliche Summe dazukommen", unterstreicht Göbel. Allein ein wichtiges Ersatzteil der Anlage koste 1800 Euro, so der Hobby-Bergmann. Geld, das der Verein sich mühsam erarbeiten muss: "Wir finanzieren uns ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge und die Eintrittsgelder der Besucher", erzählt Göbel, "da sind die ungeplanten Aufwendungen schon enorm."

Verein erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung

Interessierten Besuchern zeigen die Mitglieder des Vereins "Frischglück" gerne zwischen April und Oktober das Innere des Bergwerks, wo in den Jahren 1720 bis 1868 Eisenerz und Schwerspat abgebaut wurde. In den Wintermonaten hingegen überlässt man die Stollen den Fledermäusen, die in den geschützten Höhlen ihren Winterschlaf halten. Ungebetene Eindringlinge werden allerdings nicht gerne gesehen. "Diese Leute haben es nur darauf abgesehen, dem Verein zu schaden", so der Besucherbetriebsleiter.

Um die rund ein Dutzend Zugänge des Bergwerks auf Dauer vor Unholden zu schützen, sieht Göbel nur eine Möglichkeit: "Wir müssten die Eingänge zumauern. Aber dann kämen auch die Fledermäuse nicht mehr in ihr Winterquartier." Von dem Gang in die Öffentlichkeit erhofft sich die Arbeitsgemeinschaft nun Hinweise von Zeugen, die um den 19. Dezember verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Bergwerks gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082/79 12 0 entgegen.