Neuenbürg Diskussionen um Lärmaktionsplan

Peter Kreisz (GL) forderte in der Aussprache zum Tagesordnungspunkt, den Lärmaktionsplan auf Grundlage der aktuellen Zahlen anzupassen und stellte den Antrag, dieses bestehende Zahlenwerk in einen Lärmaktionsplan überzuleiten. Bader antwortete, dass es die Aufstellung des Plans deutlich verzögere, wenn man aktuelle Zahlen verwenden wolle. Denn die jetzt vorliegenden Zahlen zum Verkehrsaufkommen in Neuenbürg und den Stadtteilen liefere die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW).

Wenn man aktuelle Zahlen verwenden wolle, müsse man diese selbst durch Verkehrszählungen erheben, was bis mindestens Mai oder Juni dauern würde und ein auf diesen Zahlen basierender qualifizierte Plan würde deutlich länger dauern und teurer werden. Bürgermeister Horst Martin ergänzte, dass die Kosten dann bei rund 35.000 Euro liegen würden. Der Musteraktionsplan, den die Stadtverwaltung zur Abstimmung stellte, beziehe nur die Straßen ein, die täglich von mehr als 8200 Fahrzeugen benutzt würden.

Als Maßnahme, die sofort umgesetzt werden könnte, nannte Bader die Reduzierung der Geschwindigkeit in der Wildbader Straße/Marktstraße vom Gasthof Roter Ochsen bis nach der Engstelle. Weitere Maßnahmen, auch an der eigens untersuchten Ortsdurchfahrt Dennach sowie dem Gebiet Junckeräcker könnten vorerst ohnehin nicht umgesetzt werden. Deshalb warb der Hauptamtsleiter dafür, den Plan so zu beschließen, da er sowieso in den kommenden Jahren fortgeschrieben werden soll.

Kreisz: Gemeinderat hat Vorsorgepflicht

"Das Thema wird unterschätzt. Die Zunahme der Betroffenen macht nachdenklich", erwiderte Kreisz, der eine Vorsorgepflicht des Gemeinderates in Sachen Lärm sieht. Sein Antrag wurde mit nur vier Ja-Stimmen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Michael Klarmann (CDU) kündigte an, nach dem Motto "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" für den Lärmaktionsplan stimmen zu wollen. Es bräuchte mindestens ein Jahr, bis es eine neue Vorlage gebe, deshalb solle man es "lieber jetzt machen und nicht zu lange warten. Wenn wir es nicht machen, dann ist niemand geholfen". Dieser Meinung schlossen sich offenbar alle Gemeinderäte an, denn der Lärmaktionsplan wurde einstimmig verabschiedet.