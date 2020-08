Neuenbürg Brandserie: Zeuge Andreas Bittighofer berichtet

Wegen diesem und 14 weiteren Fahrzeugen, die er in Brand gesteckt haben soll, muss sich ein 25-jähriger Syrer vor der Auswärtigen Großen Strafkammer des Landgerichts Karlsruhe in Pforzheim verantworten. Die Anklage lautet Brandstiftung. Insgesamt sollen 15 Brände, die im Spätjahr 2019 in Pforzheim und im Enzkreis gelegt wurden, auf sein Konto gehen. Dabei hatte das Feuer auf fünf weitere Autos und mehrere Gebäudeteile übergegriffen. Insgesamt war bei den Taten ein Sachschaden in Höhe von mehr als 500.000 Euro entstanden. Im Dezember wurde der Mann in einer Enzkreisgemeinde festgenommen.

"Ich bin die Treppe heruntergerannt, habe die Tür aufgerissen und eine Wand aus Flammen kam mir entgegen", erinnert sich Bittighofer. Geistesgegenwärtig habe er seinen Sohn geweckt, der noch geschlafen hat. Der Weg durch die Tür aus dem Haus war durch Flammen und Rauch versperrt. Über eine Hintertür seien die beiden nach draußen gelangt. "Das Kinderzimmer liegt zur Straße hin. Normalerweise schläft mein Sohn mit offenem Fenster. Zum Glück war es in dieser Nacht zu, sonst wären die Dämpfe ins Zimmer gelangt", sagt er. Dass die Flammen nicht auf sein Holzhaus übergriffen, sei Glück gewesen. "Zwischen Haus und Auto war nur der Gehweg und ein Stück weiter ein vertrockneter Baum", erklärt er. Durch die Hitze sei ein Fenster geplatzt und laut eigener Aussage ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.