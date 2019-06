Neuenbürg Blitzer-Attrappe: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

"Wir haben das Verfahren nach Paragraf 153 Strafprozessordnung eingestellt", erklärte jüngst Regina Schmid, Sprecherin der Pforzheimer Staatsanwaltschaft. Diese hatte im Falle der Ende April errichteten Blitzerattrappe an der Dennacher Ortsdurchfahrt die Ermittlungen aufgenommen. Im Raum stand eine mögliche Amtsanmaßung des Erbauers, da es nur Behörden gestattet ist, Geschwindigkeitsüberprüfungen vorzunehmen. Auch wenn die inzwischen abgebaute Anlage nicht mit der notwendigen Technik dafür ausgerüstet war, so erweckte sie doch den Eindruck eines echten Blitzers – so originalgetreu war diese nachempfunden.

"Der zuständige Staatsanwalt", berichtet Schmid weiter, "war zwar der Meinung, dass eine Amtsanmaßung in Betracht kommt, die Schuld jedoch als gering eingestuft." Nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung kann die Staatsanwaltschaft in solch einem Fall von der Strafverfolgung absehen. Damit hat der Dennacher Erbauer mit keinen rechtlichen Konsequenzen für das Aufstellen seines Blitzers zu rechnen.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zeigt sogar Verständnis für das Vorgehen des Anwohners: "Der Hintergrund war ja eigentlich auf die Verkehrssituation aufmerksam zu machen. Daher ist das Motiv ein Stück weit nachvollziehbar."