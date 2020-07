Neuenbürg/Birkenfeld Strengere Vorgaben für Müller Fleisch

Bis zu acht Bewohner leben zusammen in einem Raum

Und trotzdem, so schätzt er, wird es keine signifikanten Veränderungen dadurch geben. "Es ist trotzdem noch möglich, dass mehrere Personen in einem Raum untergebracht sind" – in Neuenbürg wohl bis zu acht Bewohner. "Vielleicht wird es in dem ein oder anderen Zimmer eine Person weniger werden. Ansonsten hat sich da bisher nichts getan", erklärt der Hochbauamtsleiter.

Für Leiharbeiter, die bei der Firma Müller Fleisch beschäftigt sind, sind die Vorschriften allerdings strenger geregelt, erklärt die Gesundheitsamtsleiterin des Enzkreises, Brigitte Joggerst. "Direkt gegenüber den Betreibern des Arbeiterwohnheims in Neuenbürg wurden keine Auflagen erlassen. Allerdings wurde die Firma Müller Fleisch GmbH dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitarbeiter – unabhängig davon, ob sie bei einem Subunternehmer angestellt sind – nicht mehr in Mehrbettzimmern untergebracht werden."

Unternehmen hat Vorgaben umgesetzt

So sei die Reduzierung der Zimmerbelegung zum 22. Juni auf maximal zwei Personen gefordert gewesen. Eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen für Partner beziehungsweise enge Familienangehörige sei aber nach wie vor zulässig. Von Müller Fleisch heißt es dazu: "Die vereinbarte Zimmerbelegung wird nach den uns vorliegenden Informationen eingehalten." Auch Joggerst sagt, dass das Unternehmen die Vorgaben umgesetzt hat.

Damit das funktioniere, habe Müller Fleisch die für sie tätigen Dienstleistungsunternehmen zur Einhaltung der Standards verpflichtet. Und deren Einhaltung werde kontrolliert, so das Unternehmen. "Für die Kontrollen in den Unterkünften sind die Dienstleister verantwortlich. Das ist rechtlich auch gar nicht anders möglich", erklärt Müller Fleisch. Allerdings führe auch Müller Fleisch in Absprache mit den Dienstleistern und in deren Anwesenheit stichprobenartig Kontrollen durch. Müller Fleisch habe "hohes Interesse daran, dass Beschäftigte des Unternehmens gut untergebracht sind".

Und die strengeren Vorgaben gelten zunächst einmal bis auf Weiteres. "Die Anordnungen gelten grundsätzlich unbefristet; sie werden bei Bedarf, zum Beispiel bei Veränderungen der infektionsepidemiologischen Lage angepasst", erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes Enzkreis.