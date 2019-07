Neuenbürg Automobilzulieferer rutscht in Pleite

Der Automobil-Zulieferer "Weber Automotive" aus Markdorf am Bodensee ist zahlungsunfähig. Das teilte der französische Mehrheitseigentümer "Ardian" Anfang der Woche mit. Eine Verschlechterung der Ertragsentwicklung im vergangenen Jahr habe dazu geführt, dass das Unternehmen seine Kreditverpflichtungen zuletzt nicht mehr habe erfüllen können. Trotz einer zwischen dem Unternehmen und den Gläubigern vereinbarten "Stillhalteperiode" habe laut "Ardian" "keine Lösung zur weiteren Finanzierung" gefunden werden können. Daher habe die Geschäftsführung von "Weber Automotive" vor dem Amtsgericht Konstanz Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Diese Form der Insolvenz ermöglicht es dem Schuldner unter Aufsicht eines Sachverwalters, selbst über die Insolvenzmasse zu verfügen und das Unternehmen in Eigenregie zu sanieren.

2016 hatte die französische Beteiligungsgesellschaft "Ardian" die Mehrheit am Markdorfer Automobilzulieferer von der Gründer- und Eigentümer-Familie übernommen. Noch heute ist die Familie Weber als Minderheitseigentümer am Unternehmen beteiligt. Mitglieder der Familie hätten außerdem bis September 2018 die Geschicke des Zulieferers aus der Geschäftsführung geleitet. Denen macht die Beteiligungsgesellschaft in einer Stellungnahme außerordentliche Vorwürfe. Darin heißt es: "Die ambitionierte Geschäftsplanung der Altgesellschafter hat sich nicht im Ansatz materialisiert. Die bis heute erreichte Ertragskraft liegt signifikant unter der Prognose der Geschäftsplanung." Daraufhin sei im Oktober 2018 mit Frank Grunow ein neuer Geschäftsführer und Technischer Direktor in Personalunion eingesetzt worden.

Mehrheitseigentümer erhebt schwere Vorwürfe