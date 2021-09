Zoff an Waldorfschule Rottweil Elternproteste gegen die Corona-Maßnahmen eskalieren

Massive Proteste von Eltern und Schülern gegen Corona-Maßnahmen sind an der Waldorfschule in Rottweil eskaliert. Während einer Demonstration an der Schule kam es zu unschönen Szenen. Alle Schlichtungsversuche scheiterten bislang.