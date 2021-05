1 Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun, links, überbrachte einen gebackenen Schlüssel an Josef Hug, Mitte, und den neuen Besitzer des Stadthofs, Hartmut Benzing. Foto: Schimkat

Eine Ära ging gestern zu ende und eine neue begann: Der Stadthof wurde von Josef Hug an Hartmut Benzing übergeben. Eine ambulante Pflege, eine kleine Gastwirtschaft sowie ein Bauernladen sollen hier entstehen.

Unterkirnach - Josef Hug war 41 Jahre Besitzer des Gasthofs Stadthof – vier Dekaden, in denen er mit hervorragender heimischer Küche seine Gäste verwöhnte. In dem historischen Gebäude, Mittelpunkt von Unterkirnach, begegneten sich viele Menschen, es wurde gefeiert, auch gestritten, sich wieder versöhnt, getanzt, Fasnet gefeiert und Versammlungen durchgeführt.

Gestern übergab Josef Hug symbolisch den Stadthofschlüssel an den neuen Eigentümer, Hartmut Benzing, von der Firma Immobilienbüro Benzing GmbH. Der Schlüssel machte viel her, denn Bürgermeister Andreas Braun hatte ihn frisch backen lassen und überbrachte ihn selbst. Das Backstück überlebte gerade mal den Fototermin, dann wurde er aufgeschnitten und verspeist, auch ein Sohn von Josef Hug, Benjamin Hug, war mit seiner Familie aus München angereist, um dem historischen Moment beizuwohnen.

Gerne hätte Josef Hug für die Unterkirnacher Bürger, die ihm immer die Treue hielten, ein Abschiedsfest veranstaltet, doch auch da funkte Corona dazwischen. So blieb ihm nur ein geschriebenes Dankeschön im Kasten, in dem sonst die Speisekarte hing. Auch hatte er viel Inventar aus der Küche, dem Vorratsraum und den Geschirrschränken an Unterkirnacher Vereine verschenkt. Jetzt muss er ausräumen, bevor die Handwerker die Macht übernehmen, und er hat immer noch viel Geschirr, Gläser und auch Tische und Stühle aus dem oberen Saal zu verschenken: "Ich hoffe, dass noch Bürger baldmöglichst vorbeikommen", wünscht er.

Bürgermeister Braun dankte Hug für sein jahrzehntelanges Wirken in der Gastwirtschaft, es sei nicht immer leicht gewesen, dafür gebühre ihm großer Respekt, betonte er. Auch gebührte Brauns Dank Hartmut Benzing, der den Stadthof gekauft hat, ihn renovieren wird, eine ambulante Pflege einrichten wird sowie eine kleine Gastwirtschaft und einen Bauernladen. Dazu wird er rechts und links des Stadthofs zwei Wohngebäude für Betreutes Wohnen neu bauen und eine Symbiose zwischen Neu und Alt im Ortskern schaffen. Er dankte Benzing, dass er sich des Stadthofs annimmt und dieser als prägendes Gebäude im Ort erhalten bleibt.

Jetzt könne Hug seinen Ruhestand genießen und habe endlich Zeit für sein großes Hobby, das Rad fahren, aber auch Wandern und Kultur genießen gehören zu seinen Hobbys. Auch Benzing wünschte Hug, dass er lange gesund bleibe und seinen Ruhestand genießen könne, er werde alles, was gemeinsam geplant wurde, umsetzen, versprach er.

Das letzte Wort hatte Josef Hug, welcher der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit dankte, er dankte seinen Mitarbeitern, seiner Familie und natürlich den langjährigen treuen Gästen und wünschte Hartmut Benzing alles Gute und viel Erfolg bei dem Umsetzen seiner Planungen.

Vor 304 Jahren erbaute die Stadt Villingen den Stadthof dort, wo er jetzt steht. Dazu nahm sie die wertvollen Steine des ehemaligen Roggenbacher Hofs, der damals unweit der jetzigen Betreuten Wohnanlage in der Hauptstraße stand und am 14. Juli 1714 zum zweiten Mal abgebrannt war. Da die Unterkirnacher und die Villinger sich nie besonders grün waren, war das neue Gebäude für sie nicht mehr der Roggenbacher Hof, sondern der Stadthof. Der Stadthof, der von Anfang an die Schankerlaubnis besaß, hatte viele wechselnde Besitzer, bis er am 11. April 1924 von Maria und Johann Hug gekauft wurde. Johann Hug verstarb schon 1926 im Alter von 52 Jahren, und seine Witwe betrieb die Landwirtschaft und Gastwirtschaft in der Folge alleine weiter. Sie stirbt im Alter von 69 Jahren und ihr Sohn Josef Hug, Vater vom jetzigen Josef Hug, übernimmt den Stadthof, führt ihn erfolgreich weiter, gründet die Kieschtock Zunft, und noch heute spricht man von legendären Fasnet-Feiern im Stadthof. 1978 übernahm sein Sohn Josef Hug, der gestern nach 41 Jahren den Schlüssel an Hartmut Benzing übergab.