Mecker-Gilde Villingen feiert mit einer Party Seit 60 Jahren gibt es viel zu meckern

Seit 60 Jahren gibt es viel zu meckern bei der Mecker-Gilde 1965 Villingen aus dem Steppachtal, die fleißig für den Fasnetball probt. Am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, steigt die große Fasnetsparty zum runden Geburtstag im Klosterhof in VS.