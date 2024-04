1 In der Gemeinschaftspraxis von Quirin (links) und seinem Vater Jörg Kutscher in Schonach ist seit Anfang März Zahnärztin Alena Hasenmüller tätig. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Zahnärztin Alena Hasenmüller unterstützt seit Anfang März Quirin und Jörg Kutscher in ihrer Gemeinschaftspraxis in Schonach. Die 27-Jährige fängt somit den immer stärker werdenden Ärztemangel auf dem Land mit ab.









Die Versorgung mit Hausärzten in der Raumschaft Triberg scheint auf einem guten Weg zu sein. Anfang Februar eröffnete in Schönwald Eva-Maria Wacker eine Arztpraxis im „Falken“. In Schönwald soll zudem die als Nebenbetriebsstätte geführte Einzelpraxis von Stephan Dold ab kommendem Sommer zu einer vollzeitlich betriebenen Gemeinschaftspraxis mit einer zusätzlichen Ärztin erweitert werden. Die Ärzte Raphael Siepe und Thomas Schwarz wollen darüber hinaus Anfang Januar 2025 eine Gemeinschaftspraxis im alten Schulhaus in Schonach betreiben.