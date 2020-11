Neue Zahlen im Kreis Freudenstadt 17 weitere Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt laut Landratsamt 980 (plus sieben). Die Gesamtzahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 40. Stand Montag gibt es also 249 akut infizierte Personen im Kreis, die sich in Isolierung befinden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Montag, 16 Uhr, 111,6.