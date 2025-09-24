Neue Zahlen aus dem Jobcenter: Die meisten Bürgergeldempfänger im Kreis Calw sind nicht arbeitslos

Jobcenter-Chef Udo Strobel hat die aktuellen Zahlen vorgestellt. Die liefern überraschende Erkenntnisse – und Informationen darüber, wo die Bürgergeldempfänger herkommen.
Aktuell schwächelt die deutsche Konjunktur. Besonders in der Automobilbranche werden Stellen abgebaut. Auch der Landkreis Calw ist von diesen Arbeitsplätzen abhängig. Doch auf die Anzahl der Bürgergeldempfänger hat die aktuelle Lage noch keinen Einfluss. Das zeigten Daten, die der kommissarische Leiter des Jobcenters im Landkreis Calw Udo Strobel am Montag in der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschuss vorstellte.