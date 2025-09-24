Neue Zahlen aus dem Jobcenter: Die meisten Bürgergeldempfänger im Kreis Calw sind nicht arbeitslos

Aktuell schwächelt die deutsche Konjunktur. Besonders in der Automobilbranche werden Stellen abgebaut. Auch der Landkreis Calw ist von diesen Arbeitsplätzen abhängig. Doch auf die Anzahl der Bürgergeldempfänger hat die aktuelle Lage noch keinen Einfluss. Das zeigten Daten, die der kommissarische Leiter des Jobcenters im Landkreis Calw Udo Strobel am Montag in der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschuss vorstellte.

So hoch sind die Regelsätze Denn wer seinen Job verliert, bekommt in der Regel zuerst Arbeitslosengeld 1 (ALG 1). Das wird je nach Alter zwischen sechs und 24 Monate lang ausbezahlt. ALG 1 beträgt bis zu 67 Prozent des letzten Nettolohns. Erst wenn das ALG 1 ausläuft, bekommen Menschen Bürgergeld. Auch wer nicht arbeiten kann, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, bekommt Bürgergeld. Hier gibt es von der Politik festgelegte Regelsätze. Alleinstehende bekommen 563 Euro pro Monat, Ehepartner je 506 Euro, Jugendliche sowie Kinder zwischen 357 und 471 Euro. Hinzu kommen Mietkosten und die Krankenversicherung.

Die Gelder dafür stammen aus Steuermitteln und kommen vom Bund, belasten also nicht den Kreishaushalt. Auch Kindergeld steht Bürgergeldempfängern zu. Faktisch führt das aber nicht zu mehr Geld, da die Beträge verrechnet werden. Gehalt von Minijobs dürfen Empfänger teilweise behalten. Das soll zur Arbeit motivieren, so Strobel. Ziel des Jobcenters sei, die Menschen, die arbeiten können, wieder in eine Vollzeitarbeit zu bringen, die den eigenen Lebensunterhalt finanziert. Diese Regelsätze seien in gewissem Umfang verfassungsrechtlich festgeschrieben, sagte der erste Landesbeamte Frank Wiehe. „Aus den Grundrechten leitet sich ein Existenzminimum ab“, so Wiehe. Deshalb seien diese Beträge „nicht unbegrenzt nach unten absenkbar“.

So viele Bürgergeld-empfänger gibt es

6009 Menschen bekommen im Landkreis Calw aktuell Bürgergeld. Das entspricht etwa 3,7 Prozent der Bevölkerung. Darunter sind 1616 Kinder unter 15 Jahren. Und nur 1997 Menschen sind wirklich arbeitslos. Den großen Rest führt das Jobcenter als „nicht arbeitslos“. Zu dieser Gruppe zählen Menschen die arbeitsunfähig sind oder sich um die Pflege Angehöriger oder ihrer Kinder kümmern. Den größten Teil dieser Gruppe machen aber Menschen aus, die sich aktuell in einer Qualifizierungsmaßnahme befinden oder deren Lohn nicht zum Leben ausreicht. Die Zahl der Bürgergeldempfänger stagniert laut Strobel im Jahresvergleich. 51 Prozent der Bürgergeldempfänger, Kinder nicht miteingerechnet, sind Deutsche. 49 Prozent kommen aus anderen Ländern. Ganz vorne liegen die Ukrainer, dies 24 Prozent der Empfänger ausmachen. Ukrainer können in Deutschland ohne Asylverfahren Bürgergeld beantragen.

Menschen mit anerkanntem Schutz, also positivem Asylbescheid, machen 14 Prozent dieser Empfänger aus. Der Rest verteilt sich auf Menschen aus anderen Drittstaaten und dem übrigen europäischen Wirtschaftsraum. Insgesamt hätten sie über die vergangenen zehn Jahre die Ausschläge bei den Geflüchtetenzahlen gemerkt, so Strobel. Aber die Zahlen seien rückläufig.

Aus diesen Ländern kommen sie

Kein Sozialbetrug

Dass viele Empfänger als „nicht arbeitslos“ gelten, hält Eberhard Bantel (AB) für Augenwischerei. Mit dieser Statistik sollen die echten Zahlen „verschleiert“ werden, meinte er. Auf Nachfrage von Lothar Kante (SPD) erklärte Strobel, dass es bezüglich Sozialbetrug im Landkreis Calw „keine Auffälligkeiten“ gebe. Einen „bandenmäßiger Betrug“ beim Bürgergeld, wie er aus anderen Orten in Deutschland berichtet werde, gebe es hier nicht.

Info

Agentur für Arbeit

und Jobcenter werden oft verwechselt. Die Agentur für Arbeit ist für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes 1 zuständig. Die Mittel dafür stammen aus der Arbeitslosenversicherung, in welche Arbeitnehmer und -geber einzahlen. Die Agentur hilft zudem bei der Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung.

Das Jobcenter

zahlt das Bürgergeld (früher Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV) aus. Dieses bekommt, wer länger arbeitslos ist oder nicht arbeiten kann. Das Bürgergeld wird durch Steuermittel finanziert. Die Agentur für Arbeit und der Landkreis betreiben das Jobcenter gemeinsam. Der Landkreis zahlt etwa fünf Millionen Euro im Jahr für seinen Anteil an den Betriebskosten und für Zuschüsse zu den Wohnkosten der Bürgergeldempfänger. Das Jobcenter hat im Kreis mit Nagold, Calw und Bad Wildbad drei Standorte. Dort arbeiten 81 Menschen.