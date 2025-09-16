Neue Wohnungen in Basel: Quartiersplanung in Basel sorgt erneut für Kritik

Warum die Pläne zur Schaffung eines neuen Quartiers im Basler Hafen jetzt Gegenwind erfahren.
Am Basler Klybeckquai zwischen Hafenkran und Dreiländereck sollen künftig 1500 Arbeitsplätze entstehen und 3000 Menschen wohnen. Dieser Tage haben die Basler Regierungsräte Esther Keller, Tanja Soland und Kaspar Sutter einen neuen Planungsvorschlag mit Blockrandbebauung, einem Park und großzügiger Promenade präsentiert, nachdem das erste städtebauliche Konzept deutliche Kritik erfahren hatte. Denn nach wie vor schwebt der Begriff „Rheinhattan“ über dem gesamten Vorhaben, dessen ursprüngliche Pläne vor zehn Jahren zahlreiche Hochhäuser vorsahen, erinnerte Keller.