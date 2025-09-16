Neue Wohnungen in Basel: Quartiersplanung in Basel sorgt erneut für Kritik

Am Basler Klybeckquai zwischen Hafenkran und Dreiländereck sollen künftig 1500 Arbeitsplätze entstehen und 3000 Menschen wohnen. Dieser Tage haben die Basler Regierungsräte Esther Keller, Tanja Soland und Kaspar Sutter einen neuen Planungsvorschlag mit Blockrandbebauung, einem Park und großzügiger Promenade präsentiert, nachdem das erste städtebauliche Konzept deutliche Kritik erfahren hatte. Denn nach wie vor schwebt der Begriff „Rheinhattan“ über dem gesamten Vorhaben, dessen ursprüngliche Pläne vor zehn Jahren zahlreiche Hochhäuser vorsahen, erinnerte Keller.

Lange Vorgeschichte mit viel Kritik Die Vorgeschichte des Areals ist lang, ebenso lange tauschen sich Gegner und Befürworter des Vorhabens aus, das nicht frei von Nutzungskonflikten ist, wie die Vorsteherin des Baudepartements, Esther Keller, bei der Medienkonferenz dieser Tage einräumte. Nun gehe es darum, auch die Bevölkerung mit ins Boot zu holen. Doch auch die neuen Pläne erfahren Gegenwind.

FDP-Großrat: Grünflächen reichen nicht aus

FDP-Großrat Daniel Seiler kritisierte jetzt, dass es zu wenig Grünflächen gebe. Ihm schwebe ein Park vor entlang des gesamten Areals, wie er dem SRF-Regionaljournal gegenüber erklärte. Seiler sieht eine verpasste Chance. „Man sagt immer, es brauche mehr Begrünung, und jetzt gehen wir an eines unserer letzten Areale im Besitz der Stadt und überbauen es“, moniert der Abgeordnete. Dabei bestünde die Chance für etwas Großzügiges. Und weiter: Wohnungen könnten auch andernorts gebaut werden, denn dafür gebe es genügend Flächen, verweist er auf das nahe Klybeckareal, wo private Investoren Wohnungen für 1000 Menschen realisieren wollen.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in Basel Wie Basel neue Wohnungen bauen will Am Basler Klybeckquai sollen künftig 3000 Menschen wohnen. Welche Pläne der Kanton für die Arealentwicklung hat.

Probleme wiederholen sich

Andernfalls seien die gleichen Probleme wie flussaufwärts am Kleinbasler Rheinufer erwartbar. Dort komme es zu Nutzungskonflikten zwischen Anwohnern und Menschen, die sich am Ufer aufhielten, erklärt Seiler. „Mit dem Park am Rheinufer wollen wir das verhindern, und zwar auf der ganzen Länge.“ So sei das Areal auch für alle zugänglich, und nicht nur für Privilegierte, die dort wohnten, betont der FDP-Politiker.

Überparteiliches Komitee stößt ins gleiche Horn

Kritik kommt auch vom überparteilichen Komitee „Ja zum Klybeckpark am Rhein“. Die Gruppierung bemängelt vor allem, dass zu wenig Platz für Grün- und Freiflächen vorgesehen seien. Konflikte zwischen den Luxus-Wohngebäuden am Rhein und der öffentlichen Nutzung des Rheinufers seien vorprogrammiert, heißt es in einer Stellungnahme des Komitees. Wie Seiler fordert die Gruppierung eine großzügige Grünanlage entlang des Rheins. Allerdings gebe es auch positive Aspekte: Lob erfährt die grüne Verbindung des Ackermätteli-Parks mit dem Rhein. So entstehe eine grüne Lunge ins Zentrum des Klybeck-Areals hinein.

Kanton will preisgünstige Wohnungen schaffen

Unterdessen plant der Kanton das bestehende Quartier Klybeck als sozial durchmischtes, attraktives Wohnquartier mit Schulen, Kindertagesstätten und Geschäften nahtlos in Richtung Rhein zu erweitern. Großzügige Blockrandbebauungen mit begrünten Höfen böten gute Voraussetzungen für vielfältige, preisgünstige Wohnungen, so die Verantwortlichen. Eine Priorisierung des Fuß- und Veloverkehrs sowie eine neue Tramlinie würden eine Erweiterung und Weiterentwicklung der bestehenden „Stadt der kurzen Wege“ ermöglichen, erklärte Keller.