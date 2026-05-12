Neue Wohnsiedlung für Empfingen: Jahrhundertprojekt macht Fortschritte

Um die neue Wohnsiedlung Reichenhalden zu realisieren, muss die Gemeinde zunächst das Areal dafür kaufen. Der Zeitplan für die Umsetzung nimmt konkretere Formen an.
Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner hatte die Realisierung einer neuen Wohnsiedlung Reichenhalden im vergangenen Dezember als „den Beginn eines Marathons“ beschrieben. Denn dort, wo am Ortseingang Empfingens von der Autobahn herkommend die Siedlung Reichenhalden auf einem Areal der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA) befindet, soll in einigen Jahren etwas ganz anderes stehen: Ein Wohnquartier, in dem das soziale Miteinander eine große Rolle spielen soll. Entsprechend des städtebaulichen Konzepts werden die Häuser rund um sogenannte Wohnhöfe errichtet. Unter anderem sollen „Blumenhöfe“ zu einer aktiven Nachbarschaft beitragen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Festplatzes und des Gewerbegebiets Autobahnkreuz soll die neue Siedlung in einigen Jahren rund 260 neue Wohneinheiten zu bieten haben.