Neue wirtschaftliche Rolle: Kippenheim prüft, im Auwald Ökopunkte zum Vermarkten zu generieren

Ein Waldstück Kippenheims an der Autobahn ist forstwirtschaftlich nicht rentabel. Deshalb denkt die Gemeinde darüber nach, die Fläche ökologisch aufzuwerten.
Der Wald war bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Kippenheim das beherrschende Thema. Wie Bürgermeister Matthias Gutbrod informierte, ist Forstreviermeister Hans-Georg Wilting erkrankt. Daher informierten Forstbezirksleiter Jakob Franz sowie Elias Vogt (vertretungsweise für Kippenheim zuständig) und Felix Schätzle (Mahlberg) über die derzeitige Situation im Gemeindewald.