1 In der Seelbacher Marktstraße tut sich etwas. Foto: Köhler

Die ehemaligen Wirte des „Sternen“ bauen aktuell das Lokal in der Seelbacher Marktstraße um. Eröffnung könnte im Sommer sein.









Neue Entwicklung in der Seelbacher Gastro-Szene: Nach dem Abschied der „Sod-Karle“-Wirte Hubert Weber und Sanda Weber-Glazer im Januar nimmt ein neues Lokal in den Räumlichkeiten in der Marktstraße Form an.