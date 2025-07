Neue Wildtiergehege in Planung

1 Im Gebiet Sand-Herrenwies im nördlichen Teil des Nationalparks könnte ein Gehege für Elche (Bild) oder Luchse entstehen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa Wisente an der Alexanderschanze, Luchse oder Elche bei Herrenwies: Kommt die Erweiterung, will der Nationalpark Schwarzwald weitere Attraktionen schaffen.







Zum ersten Mal hat der Nationalparkrat in öffentlicher Sitzung im Nationalparkzentrum Ruhestein getagt. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, die Beratungen des Gremiums vor Ort mitzuverfolgen und sich über aktuelle Entwicklungen im Nationalpark mit Hinblick auf seine Erweiterung zu informieren, so der Nationalparkrat in einer Mitteilung.