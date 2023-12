Neue Wege beim Fußballsport: Drei Friesenheimer Vereine rücken enger zusammen

1 Die Jugend weiß bereits, wie es geht. Sie spielt seit Mai 2023 in der SG Friesenheim Oberweier-Heiligenzell. Foto: Bohnert-Seidel

Erstmals in der 100-jährigen Geschichte des Fußballsports in der Gemeinde Friesenheim wollen drei Vereine eine Spielgemeinschaft eingehen: Friesenheim, Heiligenzell und Oberweier stärken sich ab dem kommenden Jahr gegenseitig.









Im alten Jahr wird dingfest gemacht, was im neuen Jahr 2024 von einem neuen Weg des Zusammenspiels geprägt sein wird: Ab der Spielsaison 2024/25 zeigen sich die Fußballvereine SC Friesenheim, SV Oberweier und SV Heiligenzell mit ihren Seniorenmannschaften in einer Spielgemeinschaft. Das hat historischen Charakter in der Fußballlandschaft. Verfolgt wird mit dem Zusammenschluss ein Start, um über längere Zeit sportliche Erfolge in der Gemeinde Friesenheim zu erbringen.