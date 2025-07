Eine Waldgruppe für die kleinen Kinder der Ü3-Gruppe ist in Empfingen an den Start gegangen.

Bürgermeister Ferdinand Truffner begrüßte zur Einweihung viele Eltern mit ihren Kindern, Handwerker und Sponsoren sowie weitere Besucher. Truffner hatte auch einige Zahlen und Informationen zur Bauweise zu diesem erneuten Highlight in der Gemeinde Empfingen parat, so 742 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, 120 Quadratmeter Nutzfläche.

Die Ideen der Diskussion zur Erweiterung starteten im zweiten Quartal 2023. Es ging um einen Anbau als Schutzhütte. Als Architekt wurde Stefan Beuter aus Haigerloch gewonnen. Baubeginn war im Oktober 2024, die Fertigstellung im 2. Quartal 2025. Vorgesehen für die Erweiterung war ein natur-pädagogisches Konzept.

Das ganz Projekt kostet 750 000 Euro

Das Haus ist in Holzständerbauweise erstellt worden. Es hat außen eine Holzverschalung erhalten. Das Satteldach ist intensiv begrünt. Als Heizung wurde eine Infrarot-Technik gewählt. Das ganz Projekt kostet 750 000 Euro.

Die Gartenhütte am unteren Platz erinnert noch an den ehemaligen Kindergarten in Wiesenstetten.

Leckeres Stockbrot gab es zur Feier. Foto: Jürgen Baiker

„Wir müssen unsere Kinder lehren die Erde zu riechen, den Regen zu kosten, den Wind zu berühren, die Dinge wachsen zu sehen, den Sonnenaufgang zu hören und sich um alles zu kümmern“, so de Leiterin der Kindertagesstätte Conny Schoch in ihrer Begrüßung.

Auf die Besonderheit des Hauses Waldgruppe eingehend stellte sie fest, dass die Mischung es macht. Platz gibt es für 25 Kinder der Altersgruppe Ü 3, 21 sind schon da. „Für die Kinder haben wir einen Garten, Wiesen, Felder, auch den Tälesee und dieses Haus. Für die Betreuung stehen insgesamt vier Personen parat, darunter eine Biologin und eine Bauernhof-Pädagogin.“ Schoch bedankte sich bei allen Handwerkern und Sponsoren, insbesondere bei Michael Murphy, der realisierbare Ideen am laufenden Band einbrachte, dies nahezu täglich.

Ungezwungen ging es am Rande der Feier zu, wie hier beim Gespräch mit Bürgermeister Ferdinand Truffner (links). Foto: Jürgen Baiker

Pfarrer Thomas Fürst segnete die „Schutzhütte“. Bürgermeister Ferdinand Truffner, Jochen Seibold und Architekt Stefan Beuter wurden von Conny Schoch zu einer kleinen Bulldog-Rallye eingeladen.

Truffner erinnert an weitere Investionen

Bürgermeister Ferdinand Truffner stellte noch fest, dass die Kinder ein wichtiger Teil im Leben der Empfinger Bevölkerung sind. So nannte er wichtige Investitionen, so den Bau der Kindertagesstätte „die Kleinen Strolche“, die Sanierung des Katholischen Kindergartens St. Georg, die Sanierung der Empfinger Schule und jetzt neu den Neubau der „Schutzhütte“ für die Waldgruppe.