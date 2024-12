Neue Vorstandsstruktur: TV Seelbach will sich moderner aufstellen

TV Seelbach will sich moderner aufstellen

1 Wurden für 50, 60 und 70 Jahre geehrt ( von links): Christa Himmelsbach, Margarete Faißt, Werner Himmelsbach, Adalbert Kern, Wolfgang Miessmer und Thomas May. Foto: Z-ARTSTUDIO/ZLATKA KIRYAKOVA

Der Seelbacher Turnverein will die Arbeit des Vorstands künftig neu strukturieren. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch im Treff im Verein stellte der Vorsitzende Thomas May die Idee vor. Mehrere Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue gewürdigt.









Der Verein sucht seit Längerem neue Vorstände. May und Stellvertreter Markus Baumann sind seit Jahren auf der Suche nach Nachfolgern. „Verschiedene Versuche der vergangenen Jahre sind gescheitert, diese zwei Ämter zu vergeben.“ Bei Gesprächen mit potenziellen Kandidaten, wollte am Ende niemand diese Verantwortung übernehmen. Daher hat sich die derzeitige Vorstandschaft zu einer Umstrukturierung entschieden, so dass Ämter gesplittet und Aufgaben besser verteilt werden.