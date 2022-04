1 Wahlen beim Musikverein Fischbach (von links): Michael Stern, Rebecca Rühlemann, Daniel Lipp, Monika Stern, Dirigent Michael Braun, Antonia Himmelsbach, Gabriele Teiss, Esther Roth, Robert Lipp und Ramona Himmelsbach. Foto: Bantle

Esther Roth leitet den Musikverein Fischbach (MVF) als Vorsitzende, neue Stellvertreterin ist Monika Stern. Roth, die bis 2019 den MVF schon einmal neun Jahre lang angeführt hat, wurde bei der Hauptversammlung gewählt.















Niedereschach-Fischbach - Bei den Ausführungen von Michael Stern, bisher stellvertretender Vorsitzender, zeigte sich, wie belastend die Auswirkungen Corona-Pandemie für den Verein sind. So haben mit Walter Günter, Emil Stehle und Egon Stern gleich drei altgediente Musiker während der Pandemie ihre aktive Laufbahn nach über 60 Jahren beendet – ebenso wie Irene Fleig, die über 40 Jahre lang mit dabei war.

Dirigent sagt Tschüss

Dann kam der Rückzug des bisherigen Dirigenten Peter Strohmayer hinzu. Vor diesem Hintergrund dankte er insbesondere den beiden Vizedirigenten Robert Lipp und Albert Roth, die eingesprungen sind, bis man nun Anfang 2022 mit Michael Braun, einen neuen Dirigenten gefunden habe.

Corona zehrt an Kräften

Die Auswirkungen und das ständige Umplanen in den Pandemiejahren, haben nach den Worten von Stern sehr an den Kräften der bisherigen Vorsitzenden Tanja Obergfell gezehrt. Dies habe letztlich alles mit zu ihrem Rückzug geführt. Als Obergfell 2019 das Amt der Vorsitzenden übernommen habe, sei sie "voller Schwung und Elan" gestartet. "Dann kam Corona und hat alles über den Haufen geworfen", bedauerte Stern.

Der aus Meßstetten-Heinstetten stammende Vollblutmusiker betonte, dass er Fischbach als Ort von vielen Durchfahrten mit seinem Mountainbike kenne. Er freue sich sehr, dass er in Fischbach eine sehr motivierte Truppe vorgefunden habe und sehe musikalisches Potenzial. Mit Blick auf die zurückliegenden Pandemiejahre machte Braun deutlich, dass eine "Musik ohne Auftritte" schwierig sei. Insgesamt habe der MVF durch die Pandemie letztlich "ziemlich wenige Verluste" zu verzeichnen gehabt. Das mache ihm Mut und lasse ihn für die Zukunft hoffen. Wichtig seien ihm Gemeinschaft und Zusammenhalt. "Wir stehen erst am Anfang, sind aber auf einem guten Weg", so die erste Bilanz des neuen Dirigenten.

Info: Wahlen

Neben der neuen Vorsitzenden Esther Roth und der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Monika Stern zählen weiterhin Kassenchefin Gabriele Teiss, Schriftführerin Antonia Himmelsbach sowie als Beisitzerinnen Bernadette Dold, Rebecca Rühlemann, Ramona Himmelsbach mit zum Vorstand. Mit Beisitzer Daniel Lipp und Jugendleiter Robert Lipp sind nur noch zwei Männer im Vorstand vertreten.