Neue Vorschrift: Beschleunigt „Bau-Turbo“ auch die Stellplatzknappheit in Oberndorf?

Der „Bau-Turbo“ ist in Oberndorf mitsamt Leitlinienkatalog kurz vor Weihnachten beschlossen worden. Noch vor der Sommerpause könnte es die erste Änderung geben.
Mögliche Problematiken waren bereits erörtert worden, als der Gemeinderat Mitte Dezember den Richtlinien-Katalog für die Umsetzung des sogenannten „Bau-Turbo“ beschloss. Unter anderem hatte man Sorge, dass die temporäre Abweichung vom bis dahin gepflegten Recht, an das sich beide Seiten – Genehmigung und Bauherrschaft – halten und auf deren Regeln sie sich verlassen, problematische Präzedenzfälle schaffen könnte. Gut drei Monate später gibt es Änderungsbestrebungen.