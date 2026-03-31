Neue Vorschrift: Beschleunigt „Bau-Turbo“ auch die Stellplatzknappheit in Oberndorf?

Der „Bau-Turbo“ ist in Oberndorf mitsamt Leitlinienkatalog kurz vor Weihnachten beschlossen worden. Noch vor der Sommerpause könnte es die erste Änderung geben.

Mögliche Problematiken waren bereits erörtert worden, als der Gemeinderat Mitte Dezember den Richtlinien-Katalog für die Umsetzung des sogenannten „Bau-Turbo“ beschloss. Unter anderem hatte man Sorge, dass die temporäre Abweichung vom bis dahin gepflegten Recht, an das sich beide Seiten – Genehmigung und Bauherrschaft – halten und auf deren Regeln sie sich verlassen, problematische Präzedenzfälle schaffen könnte. Gut drei Monate später gibt es Änderungsbestrebungen.

Ein Vorhaben auf dem Lindenhof sorgt für Unruhe. Anwohner kritisieren die Kubatur des Projekts – und befürchten Parkplatzknappheit. Das Projekt war von der Verwaltung auf die Inhalte der Richtlinien hin überprüft und dann dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt worden. Dieser stimmte dem Vorhaben zu.

Der Bauherr kann damit loslegen. Nachbessern wäre nicht nicht erforderlich. Darauf wies Bürgermeister Matthias Winter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hin. Dort hatte ein Antrag von Wolfgang Hauser (CDU) die Diskussion angestoßen: Die Leitlinien sollten bei der Stellplatz-Maßgabe abgeändert werden. Bislang sind 80 Quadratmeter pro Wohneinheit als Teiler für die Ausweisung von Stellplätzen festgelegt – schärfer als die Landesbau vorschreibt, die „Wohneinheit“ nicht beziffert.

Der CDU-Antrag will die Zahl weiter auf 60 Quadratmeter verringern. Die Begründung: „Es ist anzunehmen, dass Wohnungen ab 60 Quadratmetern überwiegend Drei-Zimmer-Wohnungen werden könnten, in denen mehr als eine Person wohnt. Deshalb ist es erforderlich, dass auch zwei Stellplätze für die jeweilige Wohnung hergestellt werden. Dies sollte im übrigen auch generell der Fall sein, um den Parkdruck zu reduzieren.“

Unsere Empfehlung für Sie Entwicklung in Oberndorf Deshalb will sich der Gemeinderat selbst in die Pflicht nehmen Die Arbeit am Aktivierungskonzept findet in Oberndorf und den Teilorten regen Zuspruch. Jetzt liegt der Abschlussbericht vor – und der ist viel zu schade für die Schublade.

Winter erklärte, dass die Änderung nicht für eine verlässliche Verwaltung und die verlässliche Stadt stünden. Zudem sei der Gemeinderat sechs Monate an seine Entscheidung gebunden. Die Änderung könne also erst in drei Monaten kommen.

Hauser verwies auf die ohnehin nötigen Beratungsrunden. Dieter Rinker (FWV) griff die Diskussion später noch einmal auf und schlug vor, den Inhalt des Antrags noch einmal nichtöffentlich zu diskutieren.