Neue Verträge für Bierfreund und Hajdu: Der HBW Balingen-Weilstetten II verlängert mit Torhüter-Duo

Die Rückrunde verläuft sportlich äußerst positiv, die Planungen für die kommende Runde bei Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II schreiten voran - und als eine sehr erfreuliche Personalie können die Verantwortlichen vermelden, dass das erfolgreiche Torhüterduo zusammenbleibt: Magnus Bierfreund wird auch in der kommenden Spielzeit zusammen mit Nikolas Hajdu das Gespann im Tor der Jung-Gallier bilden.

Der Sportliche Leiter Guido Singer freut sich über die nun bestehende Gewissheit: „Mit Magnus und Nik haben wir ein noch immer ganz junges Torhüter-Duo, das schon über einige Erfahrung und große Qualität verfügt. Mit den beiden sind wir hervorragend aufgestellt für die 3. Bundesliga.“

Das Nordlicht Magnus hat sich mittlerweile in Balingen gut eingelebt und fühlt sich sehr wohl. „Ich sehe hier eine sehr gute Perspektive für mich, auch durch das regelmäßige Training bei HBW 1.“ Für Trainer Micha Thiemann war es seinerzeit „mehr als außergewöhnlich, dass wir ihn haben überzeugen können, zu uns in den Süden zu kommen.“ In seiner Premierensaison hat der junge Kieler absolut überzeugt, „wir sind mit seiner Entwicklung mehr als zufrieden.“ Der so Gelobte spürt „großes Vertrauen der Trainer, ich bekomme viel Spielzeit, kann mich hier gut entwickeln.“ Auch mit seinem Gespannpartner stimmt die Chemie: „Ich glaube, Nik und ich, wir harmonieren ganz gut.“ Und so geht der Fokus in die Zukunft: „Ich möchte mich nächstes Jahr mehr zum Führungsspieler entwickeln, weiter Verantwortung übernehmen.“

Eine sehr junge Mannschaft

Augenzwinkernd fügt der 20-Jährige hinzu: „Ich bin dann ja tatsächlich schon ein der ältesten in einer sehr jungen Mannschaft.“ Diese funktionierende Konstellation betont auch der Coach: „Wir haben mit ihm und Nikolas Hajdu ein nach wie vor extrem junges, spannendes Torhüter-Duo, das absolut brennt und sich einen echten Konkurrenzkampf liefert. Sie pushen sich gegenseitig.“

Ein Sprössling der JSG

Nikolas, ebenfalls Jahrgang 2004, entstammt der erfolgreichen Jugendabteilung der JSG Balingen-Weilstetten und hat sämtliche Stationen im Verein durchlaufen. Guido Singer freut sich, „dass ein echtes Eigengewächs, den Weg beim HBW weitergehen möchte, er zählt bereits seit früher Jugend zu den besten seines Jahrgangs.“ Mittlerweile hat Hajdu sich erfolgreich im Drittligateam etabliert. Und da „war es für mich ganz logisch zu bleiben, ich wohne in Weilstetten und habe hier meine Familie.“ Außerdem kann er so Studium und Leistungssport optimal unter einen Hut bringen. Und dann ist da nicht zuletzt der sportliche Erfolg: „Wir sind diese Saison als Team gut zusammengewachsen, es macht immer Spaß mit den Jungs, Handball zu spielen. Ich hoffe, wir können kommende Runde an den Erfolg in diesem Jahr anknüpfen.“ Denn nach dem sich abzeichnenden erneuten Umbruch ist er „gespannt auf die neue Mannschaft, die wir ja nächstes Jahr haben werden.“

Auf einem guten Weg

„Nik bekommt über die Jahre immer mehr Spielzeit,“, lobt Cheftrainer Micha Thiemann auch seinen zweiten Torhüter. „Er ist auf bestem Weg, eine gute Konstanz zu entwickeln. Dann stehen ihm alle Türen offen, wenn er weiter akribisch an sich arbeitet.“ In Thiemanns Augen sind „die beiden Jungs als Team mit verantwortlich dafür, dass es diese Saison so gut läuft. Sie ergänzen sich gut, einer performt immer herausragend. Wir hatten fast in jedem Spiel eine starke Unterstützung von der Torhüterposition.“ Aber er sieht ihren Weg noch lange nicht beendet: „In beiden schlummert noch viel Potenzial, das gilt es gemeinsam zu wecken. Ich habe die Erwartung, dass wir mit den beiden eines der stärksten Torhüter-Duos der Liga stellen werden – und diesen Anspruch haben sie auch selbst an sich.“