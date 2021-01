Neue Verkehrsinseln Nicht jeder Albstädter mag "Czernoch-Nasen"

Der Name stammt aus den 1980er-Jahren

Das Prinzip ist nicht neu; in Albstadt wurden Fahrbahnblockaden wie zum Beispiel große Pflanzkübel oder -kästen in den 1980er-Jahren eingeführt und vom Volksmund "Czernoch-Nasen" getauft – Norbert Czernoch war seinerzeit Baubürgermeister und ein engagierter Verfechter dieser Form von Geschwindigkeitsregulierung.

Indes haben die "Czernoch-Nasen" nicht nur Freunde: Alfred Stauß, vor dessen Gartentür die am weitesten talwärts gelegene Inselbake aufragt, hält gar nichts von derartigen Verkehrsbarrieren: Zum einen, argumentiert er, seien sie ungeeignet, den Verkehrslärm zu verringern; im Zweifelsfall verursache die Stop-and-Go-Fahrerei an den Inseln eher mehr als weniger davon. Zum anderen machten die Inseln den Straßenraum an den Einmündungen der Seitenstraßen unübersichtlicher und den Fahrzeugverkehr dadurch gefährlicher.

Stadt sieht bislang keinen Grund zum Handeln

Stauß plädiert dafür, die Inseln wieder zu entfernen und die Autofahrer stattdessen durch eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige zum langsamen Fahrern zu motivieren. Eine entsprechende Eingabe an den Oberbürgermeister hat er 40-fach ausgefertigt und in die Briefkästen in seiner Nachbarschaft geworfen: Wer sich seiner Forderung anschließe, der möge doch unterschreiben und den Brief dann an die Stadt schicken.

Die kennt das Schreiben mittlerweile. Allerdings zeigt Ursula Schurer derzeit keine Neigung, den seit vier Monaten laufenden Test – denn mehr sei der Einsatz der lediglich im Asphalt verschraubten Inseln momentan noch nicht – jetzt schon abzubrechen.

"Wir wollen wissen, ob die Maßnahme wirkt, und das können wir jetzt noch; dafür ist es noch viel zu früh. Wie haben doch gerade erst angefangen", so Schurer.