2 Mit dem "City-Schleifle" würd diese Verkehrsführung nicht mehr möglich sein: LKWs die stadtaufwärts fahren. Die Neckarstraße wäre dann Einbahnstraße stadtabwärts. Foto: Hopp

Nicht nur die Horb Aktiv-Mitglieder überlegen, wie der Verkehr in Horb nach der Fertigstellung der Hochbrücke laufen soll. Das Rathaus hat da seit Jahren einen Idee: Das "City-Schleifle". Ein kleiner Ring, der den Verkehr beruhigen soll.















Horb - Einen Tag vor der Klausurtagung des Gemeinderats am vergangenen Samstag bringt Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger diese Idee bei der Hauptversammlung von Horb Aktiv im Festsaal des "Adlers" in Dettingen auf den Tisch.

Denn: Nach der Baustellenbesichtigung der Hochbrücke wollen sich die Gastronomen, Selbstständige und Händler intensiv mit der möglichen Verkehrsführung in der Kernstadt beschäftigen. Wenn die Hochbrücke im Jahr 2025 fertig sein soll.

Einbahnstraßen-Lösung?

OB Rosenberger: "Es gab schon den ersten politischen Antrag, die Straße zwischen Weinhaus Dörr und dem Herzog-Haus zu sperren. Diesen Antrag halte ich – vom Zeitpunkt her – für falsch. Ich glaube, dass diese Sperrung dazu führen würde, die Bevölkerung zu verunsichern. Die haben ohnehin Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie kann ich in die Stadt kommen? Ich werde deshalb bei der Klausurtagung des Gemeinderats am Samstag eine Idee einbringen: Warum macht man nicht einen Ringverkehr mit Einbahnstraßen-Regelung – eine kleine Umfahrungsvariante?"

Noch unter den Zeiten von Baurechtsamtsleiter Wolfgang Kronenbitter (war bis 2018 im Amt) hatte sich das Rathaus die Grundstücke zwischen dem Ende des Raiblegässles (da, wo jetzt das altersgerechte Wohnen ist) und der Mühlener Straße entlang des Eisenbahndamms gesichert. Und damit könnte man jetzt das "City-Schleifle" umsetzen. Das geht so: Als Autofahrer fährt man zwischen Weinhaus Dörr und dem Lotzer-Haus in einer Einbahnstraße Richtung Polizei oder weiter Richtung Einkaufszentrum und Bahnhof.

Parkkonzept anpassen?

Wer vom Bahnhof in die hintere Neckarstraße will, biegt vor dem Herzog-Haus links ab. Und wer zum Dörr will, der fährt rechts rein in die Schillerstraße am Gemüseladen vorbei, dann links ins Reibegässle und biegt dann über die neue Trasse (da stehen heute noch Wohnhäuser) oben in der Kurve in die Mühlener Straße wieder ein.

Rosenberger: "Falls man diese Idee umsetzen sollte, hätte man den Vorteil: Wenn man auf der Neckarstraße aus der Ladentür geht, wird man nicht gleich vom Lkw überfahren. Man muss dann allerdings überlegen, ob man das Parkkonzept dann auch anpassen muss."

Das "City-Schleifle" – es könnte ein Baustein sein, um die Kernstadt vom Verkehr zu entlasten nach der Hochbrücken-Fertigstellung. OB Rosenberger hofft, damit die Zahl der Fahrzeuge in der Kernstadt (derzeit: 25 000 täglich) deutlich reduzieren zu können? Rosenberger: "Ich glaube, mit solch einem Ringverkehr könnte man die Zahl der Fahrzeuge in bestimmten Abschnitten der Kernstadt von 10 000 täglich noch einmal halbieren!"

Beim ersten Arbeitskreis von Horb Aktiv am 19. November wird auch das City-Schleifle besprochen werden. OB Rosenberger: "Wir wollen bis Ende 2022 das neue Verkehrskonzept mit allen Gremien fertig haben. Davor wird es auch eine Bürgerbeteiligung geben."

Stadt will Herzogs Haus

Und er kündigte an, einen neuen Versuch zu starten, Mayk Herzog dazu zu bewegen, sein ehemaliges "Belle Arti" zu verkaufen. Rosenberger: "Wir müssen uns das Haus schnappen. Das Gebäude und auch der Platz spielen eine zentrale Rolle in der neuen Kernstadt. Ich hoffe, dass wir auch hier zu einer Lösung kommen!"

Tolle neue Perspektiven. Allerdings warnt der OB auch: "Eins ist klar: Für diese Umbaumaßnahmen der Kernstadt müssen wir auch rechtzeitig weitere Haushaltsmittel bereit stellen. Und mit den Umbaumaßnahmen des Verkehrs können wir auch erst starten, wenn die Hochbücke fertig ist. Dann wird es noch einmal Baustellen geben!"