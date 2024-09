Neue Verkehrsführung: Die Allee zum Lahrer Parktheater soll autofrei werden

1 Die Durchfahrt für Fahrzeuge soll in der Allee zum Parktheater künftig nicht mehr möglich sein. Foto: Bender

Die Stadt will die Parkplätze und den Verkehr beim Stadtpark neu ordnen. Das Ziel: die Anreise zu Fuß komfortabler gestalten.









Die Anreise zum Stadtpark und zum Parktheater ist per Auto sehr komfortabel, jedoch nicht zu Fuß und auch für Fahrräder gibt es nicht genug Abstellmöglichkeiten. So beurteilt die Stadt die Situation rund um das Parktheater. Da die An- und Abreise in die Bewertung des Kulturbesuchs miteinfließen, sieht die Stadt Handlungsbedarf. Die Verwaltung schlägt daher Maßnahmen zur Neuordnung vor.