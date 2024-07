Neue Verbündete: Russland strebt Abbau von Nordkorea-Sanktionen an

1 Seite an Seite: Kim und Putin (Archivbild) Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Partnerschaft mit einer Vetomacht bringt Privilegien. Nordkorea bindet sich enger an Russland - und kann auch im Weltsicherheitsrat auf Moskau hoffen.









New York/Moskau/Pjöngjang - Russland strebt die Aufweichung der internationalen Sanktionen gegen seinen neuen Verbündeten Nordkorea an. "Wir denken, dass es einfach unfair und entmutigend ist, dem Land endlose Sanktionen aufzuerlegen", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja in New York. Es müsse darüber nachgedacht werden, wie die Sanktionen verändert werden könnten. "Es kann nicht ewig so weitergehen." Zur Frage, ob es Nordkorea erlaubt werden solle, Atomwaffen zu testen, äußerte Nebensja sich trotz mehrfacher Nachfragen nicht.