„Nachmittags im Museum“ lautet der Titel einer neuen Mitmach-Veranstaltungsreihe in Baiersbronn. Los geht es am Dienstag.

Unter dem Motto „Lesen, Vorlesen, Mitmachen, Zuhören, Basteln, Theater spielen, Singen und Tanzen“ hat die Pädagogin Margarethe Risch aus Dornstetten ein neues Veranstaltungsformat entwickelt, in dem auf spielerische Weise Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren Märchen nähergebracht werden sollen.

Märchen aus der ganzen Welt werden vorgelesen und mit vielen anderen Elementen erlebbar und erfahrbar gemacht. Es sollen lustige und spannende Nachmittage werden, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr, heißt es weiter in einer Mitteilung des Heimat- und Kulturvereins der Gesamtgemeinde Baiersbronn.

Auch Begleitpersonen sind willkommen – Omas, Opas, Tanten, Onkel oder Eltern. Der erste Termin ist am Dienstag, 13. Mai, ab 15 Uhr. Wer ein Lieblingsmärchenbuch hat, kann dieses mitbringen und – wer will – daraus auch vorlesen.

Die nächsten Veranstaltungen sind am Dienstag, 20. Mai, zum Thema „Märchen spielen“, am Freitag, 6. Juni, zum Thema „Märchen hören“, am Dienstag, 10. Juni, unter der Überschrift „Märchen sehen“, am Freitag, 13. Juni, unter dem Titel „Märchen erzählen“ und am Dienstag, 17. Juni, zum Thema „Märchen basteln“. Und am Freitag, 27. Juni, wird es ein Märchenquiz geben.

Teilnahme kostenfrei

Veranstalter ist der Heimat- und Kulturverein. Veranstaltungsort ist Hauffs Märchenmuseum in der Alten Reichenbacher Straße 1.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@gemeindearchiv-baiersbronn.de.