Neue US-Regierung: Erste Verurteilte von Kapitol-Attacke auf freiem Fuß

3 Auch der Gründer der "Oath Keepers", Stewart Rhodes, wurde nach dem Angriff zu einer langen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Donald Trump wartet nach seiner Amtseinführung nicht lange mit einer besonders kontroversen Entscheidung: Er begnadigt alle Verurteilten der Kapitol-Attacke. Nur Stunden später sind die ersten frei.









Washington - Kurz nach der Begnadigung aller Straftäter der Kapitol-Attacke durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump sind die ersten Verurteilten auf freiem Fuß. Aus der Datenbank der US-Behörde, die für die Bundesgefängnisse zuständig ist, geht hervor, dass mehrere Häftlinge noch am Montag - also am Tag von Trumps Vereidigung und der Verkündung seiner Begnadigungsaktion - freigelassen wurden. Am Tag danach folgten weitere.