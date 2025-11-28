Neue Unterstützung: Förderverein für die Geriatrische Reha Horb gründet sich

Nach der abgewendeten Schließung betonte der Landrat, dass für eine langfristige Sicherung der Geriatrischen Reha Horb neue Unterstütz nötig ist – nun gründet sich ein Förderverein.
Über eine mögliche Schließung oder Privatisierung der Geriatrischen Reha in Horb wurde in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert. Im Oktober sprach sich der Kreistag mit knapper Mehrheit gegen eine Schließung aus. Landrat Andreas Junt machte aber deutlich, dass für eine langfristige Sicherung neue Unterstützungswege nötig sind.