Neue Unternehmen: Yannick Tanko startet in Gutach durch

Yannick Tanko startet in Gutach durch

1 Yannick Tanko in seinen neuen Büroräumen an der Gutacher Hauptstraße. Foto: privat

Ein neuer Unternehmer sorgt in Gutach für Aufsehen: Mit den beiden Firmen TTec Entsorgungstechnik und Mr. T Rent hat er sich Standbeine geschaffen. Mit viel Einsatz hat sich der gebürtige Furtwangener erfolgreich in der Selbstständigkeit etabliert.









In der Gemeinde Gutach sorgt ein neuer Unternehmer für frischen Wind. Yannick Tanko, 28 Jahre alt und gebürtig aus Furtwangen, hat nicht nur ein, sondern gleich zwei Unternehmen in der Region gegründet: die TTec Entsorgungstechnik, spezialisiert auf die Reparatur von Müllfahrzeugen, und Mr. T Rent, einen Fahrzeugverleih. Trotz seines jungen Alters und mehrerer gescheiterter Anläufe hat Tanko sich erfolgreich in der Selbstständigkeit etabliert.