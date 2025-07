Neue Trikots des SC Freiburg: Deshalb sind Gutacher Trachtenträger auf den Fotos zu sehen

1 Für die Fotos mit den neuen Trikots des SC Freiburg wurde ein Schwarzwaldhof als Kulisse gewählt. Foto: Niessner . Für die professionellen Fotos sowie ein Werbevideo standen den Spielern Trachtenträger aus Gutach und Triberg zur Seite.







Link kopiert



Die Krähen krächzen, der Wald ist dunkel, die Berge weit. Ein einsamer Mann in Tracht schleppt Uhren in einer Rückentrage auf einen Berg. Dann schwenkt die Kamera auf Mike Lauble, der in voller Tracht auf einem Gipfel stehend in den Wald blickt, als würde er auf etwas warten. Auch eine Trachtenträgerin mit schwarzem Bollenhut, die auf einer Bank in einem Schwarzwaldhof sitzt, dreht sich erwartungsvoll zum Fenster. Als der Teekessel pfeift, schwillt die Musik an und Christian Günter ist in einem der neuen Trikots des SC Freiburgs zu sehen. Der Fußballverein präsentiert sie in einem rund einmütigen Video, umrahmt von Trachtenträgern aus Gutach und Triberg. Auch Fotos dieser Art wurden bereits im Frühjahr auf einem Hof beim Feldberg aufgenommen.