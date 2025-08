Empfingen ist ein attraktive Gemeinde. Das hat wahrscheinlich zur Niederlassung einer zweiten Tierarztpraxis geführt, die kürzlich in der Stauffenbergstraße ihre Türen geöffnet hat.

„Natürlich fürs Tier“ lautet das Motto von Tierärztin Nadine Meyer-Gallatz, die sich damit einen Traum erfüllt hat. „Weil jedes Tier einzigartig ist, braucht es manchmal mehr als eine Methode – wir kombinieren Schulmedizin mit Naturheilkunde für ein rundum stimmiges Therapiekonzept“, sagt die Tierärztin.

Eröffnungstag war am vergangenen Samstag. Der Andrang der sehr vielen vor allem auswärtigen Besucher, die mit ihren Hunden kamen, war beeindruckend. Die Besucher zeigten damit, dass sie schon lange auf dieses neue Angebot gewartet hatten. Nach der Begrüßung durch Nadine Meyer-Gallatz und ihren Mitarbeiterinnen gab es die Möglichkeit zu einer Besichtigung.

Lange Warteschlange

Da dies nur in kleinen Gruppen möglich war, gab es vor dem Praxisgebäude eine circa 30 Meter lange Warteschlange, in die sich viele Interessierte geduldig einreihten.

Technik auf dem neuesten Stand: Für Nadine Meyer-Gallatz war es wichtig, ihre Tierarztpraxis auf dem neuesten Stand einzurichten. Foto: Jürgen Baiker

Nadine Meyer-Gallatz erklärte ihr Konzept: „Unsere Praxis verfolgt einen integrativen Behandlungsansatz, der moderne Schulmedizin mit bewährten naturheilkundlichen Verfahren kombiniert – individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer tierischen Patienten.“

Langfristig ist der Ausbau zur Tierklinik mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung geplant, um eine umfassende Versorgung in der Region sicherzustellen.

Nadine Meyer-Gallatz ist verheiratet und hat ein Kind. Ihr Ehemann, der aus München stammt, hat sie sogar darin bestärkt, nach Empfingen zu ziehen und dort eine eigene Tierarztpraxis zu eröffnen.

Meyer-Gallatz hat an der LMU Tiermedizin studiert. Des Weiteren hat sie Ausbildungen gemacht in Physiotherapie für Hunde und Osteopathie für Pferde sowie Akupunktur für Hunde und Pferde.

In der Praxis werden Bilder der Künstlerin Manuela Schneider aus Vöhringen ausgestellt. Foto: Jürgen Baiker

Weitere Erfahrungen hat sie gesammelt während der Mitarbeit in der Tierklinik Gemering bei München, bei Link und Jopp, Kleintierspezialist, und im Auerland (Tierheilpraxis) in Binsdorf und in der Tierklinik in Stuttgart.

Die Ausstattung

Die Tierarztpraxis ist ausgestattet mit zwei Behandlungsräumen, einem Raum für Zahnoperationen, Ultraschall, einem Inhaus-Labor, einem Vorbereitungsraum für Operationen, einem Operationsraum, einem Aufwachraum, einem Röntgenraum, einer Apotheke sowie zwei Warteräumen (einen für Hunde, einen für Katzen und andere Kleintiere). Auch an einen eigenen Bereich für Infektionskrankheiten wurde gedacht.

Nadine Meyer-Gallatz hat die Räumlichkeiten auch für Bilder von Manuela Scheider aus Vöhringen zugänglich gemacht.