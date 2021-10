2 Um diese Ecke muss er kommen: Die Einfahrt in die neue Tiefgarage Nord in der Calwer Straße soll nachgebessert werden. Foto: Fotos: Buckenmaier

Kaum war Nagolds jüngstes Millionenprojekt eingeweiht, ertönten auch schon die ersten Unkenrufe. "Da fahr’ ich mit meinem Bus nicht rein", raunte selbst ein Stadtrat über das neue Parkhaus Nord mit seiner schmalen Einfahrt. Problem erkannt: Jetzt soll nachgebessert werden.

Nagold. Es war nur eine Formalie, die im Technischen Ausschuss eigentlich schnell abgehandelt worden wäre. Schlosserarbeiten für zwei Lichtschachtgitter und eine Absturzsicherung mussten neu ausgeschrieben werden, weil ein Angebot aus formalen Gründen abgelehnt worden war und das zweite Angebot schlichtweg zu teuer ausfiel. Der Handwerker lag mit seiner Offerte 60 Prozent über den städtischen Kostenberechnungen. Bei so einem Missverhältnis von Preis und Leistung kann die Stadt ein Angebot ausschlagen.

Diese notwendige Neuausschreibung nahm SPD-Stadtrat Daniel Steinrode wiederum zum Anlass, nicht nur die davongaloppierenden Kosten für dieses Parkhaus zu monieren, die nach seinen Schätzungen jetzt bei neun Millionen Euro liegen, sondern auch "planerische Fehlleistungen" am Bau zu kritisieren. Nach seiner Ansicht ist die Einfahrt in die Tiefgarage in der Calwer Straße "ziemlich eng" geraten. Dass man in einem Parkhaus unmittelbar nach der Einfahrtsschranke in rechtem Winkel auf engem Raum abbiegen muss, könnte nicht nur den erwähnten Stadtrat mit seinem Bus, sondern auch manch anderen Autofahrer vor größere Herausforderungen stellen. "Wer hat das zu verantworten?", fragte Steinrode rein rhetorisch: "Auch beim Schiff ist es ziemlich schwierig rauszukommen."

Bürgermeister Hagen Breitling, der die Sitzung in Vertretung von OB Großmann leitete, verstand die Botschaft wohl und befand auf gut Schwäbisch: "Das ist in der Tat bhäb", womit er die schmale Einfahrt in der Calwer Straße meinte. Für Autos mit größerem Wendekreis könne dies schon eine "Herausforderung" werden. Und man habe auch schon eine Idee, wie man das besser machen kann. "Das ist kein großer Act", versicherte Breitling. So sollen die Schrankenanlagen weiter nach oben versetzt werden. An der Ausfahrt Unterm Wehr soll indes nichts verändert werden: "Das war nur in den letzten beiden Jahren anders." Schon in den nächsten Tagen sollen die baulichen Nachbesserungen erfolgen.

Mit der Belegung der neuen Tiefgarage ist man auf städtischer Seite zufrieden. "Sie wird gut angenommen", sagte der Finanzbürgermeister über den Neubau, der die vorübergehend fehlenden Parkplätze durch die Sanierung der Tiefragarage Traube auffangen soll: "Die Verlagerung funktioniert gut." Tatsache aber ist, dass in der neuen Tiefgarage Nord tagsüber – im Gegensatz zur Traube-Tiefgarage – viele Parkplätze unbesetzt bleiben.