Neue Termine ab Donnerstag Kreisimpfzentrum Meßstetten hat wieder Kapazitäten

Pauli wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass Terminvereinbarungen nicht vor Ort im KIZ möglich seien: "Diese Menschen müssen wir leider wieder heimschicken", sagte Pauli.

490 Impfdosen bereits verimpft

Außerdem gab er eine Rückschau auf die zwei vergangen Wochen, in denen im Zollernalbkreis im KIZ geimpft wurde. So standen nach der ersten Lieferung 1170 Impfdosen zur Verfügung; 490 davon (Stand Montag) sind verimpft. Zahlreiche Dosen standen den Mobilen Impfteams in Alten- und Pfelegeheimen zur Verfügung.

60 der 490 im KIZ verimpften Dosen gingen derweil an Menschen aus Nachbarlandkreisen. Hier kam die Frage nach einem sogenannten Impftourismus auf. "So würde ich das nicht nennen", sagte Pauli. Die Menschen hätten bis zum nächsten Impfzentrum manchmal einen kürzeren Weg, wenn sie in einen Nachbarlandkreis auswichen. Man könne nicht Schlagbäume aufstellen oder eine Residenzpflicht zur Voraussetzung machen, scherzte Pauli.