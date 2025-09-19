Neue Technik im Amtsgericht Horb: Gerichtssaal mit Kamera – aber was wird hier wirklich aufgezeichnet?

Das Amtsgericht Horb hat digital aufgerüstet. Im Sitzungssaal gibt es jetzt Riesen-Monitore, Lautsprecher, Videokameras und Mikrofone. Müssen Angeklagte jetzt noch mehr zittern?
Nach der Sommerpause ist im Saal 103 des Amtsgerichts Horb einiges anders: Über dem Richterpult hängt eine Kamera, vor den Bänken von Angeklagten und Anklage sind Mikrofone installiert, an den Wänden leuchten Bildschirme. Wer den Saal betritt, erkennt sofort: Die Technik wurde aufgerüstet. Doch trotz der optischen Neuerungen bleibt vieles beim Alten – zumindest juristisch. Denn was hier installiert wurde, ist keine Überwachungs- oder Aufzeichnungsanlage, sondern Teil der Digitalisierung der Justiz.