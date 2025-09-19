Neue Technik im Amtsgericht Horb: Gerichtssaal mit Kamera – aber was wird hier wirklich aufgezeichnet?

Das Amtsgericht Horb hat digital aufgerüstet. Im Sitzungssaal gibt es jetzt Riesen-Monitore, Lautsprecher, Videokameras und Mikrofone. Müssen Angeklagte jetzt noch mehr zittern?

Nach der Sommerpause ist im Saal 103 des Amtsgerichts Horb einiges anders: Über dem Richterpult hängt eine Kamera, vor den Bänken von Angeklagten und Anklage sind Mikrofone installiert, an den Wänden leuchten Bildschirme. Wer den Saal betritt, erkennt sofort: Die Technik wurde aufgerüstet. Doch trotz der optischen Neuerungen bleibt vieles beim Alten – zumindest juristisch. Denn was hier installiert wurde, ist keine Überwachungs- oder Aufzeichnungsanlage, sondern Teil der Digitalisierung der Justiz.

Videokonferenz-Anlage „Das ist unsere neue Videokonferenz-Anlage, die hauptsächlich in Zivilverfahren Anwendung finden wird“, erklärt Jennifer Dallas-Buob, Direktorin des Amtsgerichts Horb. Die Zivilprozessordnung erlaubt in weitem Umfang digitale Verhandlungen, bei denen eine oder beide Parteien nicht im Gerichtssaal anwesend sind. Dafür braucht es eine Bild- und Tonübertragung – aber keine Aufzeichnung.

Keine Filmaufnahmen Wird also gefilmt, wenn ein Angeklagter – wie in einem vorangegangenen Fall – eine Richterin beleidigt? Ganz klar: nein. „Die Aufzeichnung ist nur in engen Grenzen zulässig“, sagt Dallas-Buob. „Die Aufzeichnung von Strafverhandlungen ist allenfalls an Land- und Oberlandesgerichten vorgesehen, nicht an Amtsgerichten.“ Das bedeutet: Trotz Kamera wird im Horber Amtsgericht nichts mitgeschnitten, schon gar nicht in Strafsachen. Die Bildschirme im Saal dienen lediglich dazu, Beweismittel anzuzeigen oder eine Videoverbindung zu ermöglichen – und nicht der öffentlichen Beobachtung.

Zeugen per Smartphone? Theoretisch erlaubt das Gesetz, dass Zeugen und Sachverständige auch per Videoverbindung befragt werden – vom Handy oder einem anderen Ort aus. In der Praxis ist das bislang nicht passiert. Dallas-Buob: „Von der theoretischen Möglichkeit, Zeugen und Sachverständige per Videoübertragung zu vernehmen, habe ich bislang keinen Gebrauch gemacht.“

Über dem Wappen hängt eine Kamera. Foto: Jürgen Lück

Großbildschirm-Vernehmungen? Nicht in Horb Im Landgericht Rottweil sieht das anders aus: Dort werden Zeugen zum Teil großformatig auf Bildschirme übertragen, damit auch Angeklagte oder Verteidiger die Mimik sehen können – besonders in Sicherheitsverfahren. Im Mordprozess um Michael Riecher etwa verfolgte der Angeklagte Omran A. die Aussage eines Belastungszeugen aus einem separaten Raum im Keller. Dabei soll er – für alle sichtbar – gegrinst haben, als sich der Zeuge in Widersprüche verwickelte.

Solche Szenen wird es in Horb nicht geben. „Ich werde sicherlich keine Zeugen während ihrer Vernehmung auf den großen Bildschirm übertragen, das halte ich für kontraproduktiv“, sagt Dallas-Buob. Der Hintergrund in Rottweil sei ein anderer: In großen Verfahren sitzen die Angeklagten manchmal hinter den Zeugen, haben aber das Recht, deren Gesicht zu sehen. In Horb sei das im Regelfall gar nicht nötig.

Protokolle bald von der KI? Auch die Protokollführung ist Teil der digitalen Diskussion. Könnte künftig eine künstliche Intelligenz das übernehmen, was heute eine Protokollantin mitschreibt? Möglich, aber nicht aktuell. Dallas-Buob sagt: „Ob das Protokoll irgendwann von einer KI erstellt wird, erscheint möglich, ist aber derzeit – glücklicherweise – noch nicht Realität.“

Kein Live-Stream Was bleibt, ist die Frage, ob es öffentliche Livestreams von Verhandlungen geben könnte. Die Antwort: Nein. Nach aktueller Rechtslage sind Film- und Tonaufnahmen im Gerichtssaal nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt – etwa bei Urteilsverkündungen am Bundesverfassungsgericht oder Bundesarbeitsgericht. Ob und in welchem Umfang das geschieht, entscheidet jeweils das Gericht. Für das Amtsgericht Horb aber ist ein öffentlicher Livestream ausgeschlossen.