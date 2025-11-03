Neue Tarifstruktur: Auf Kurzstrecken wird es im Kreis Lörrach teurer, auf Langstrecken billiger

Im RVL gilt ab Januar eine neue Tarifstruktur. Die Folgen für den ÖPNV-Nutzer sind individuell: Für manche Zeitkarten-Nutzer wird es teurer, für andere dagegen günstiger.
Die RVL-Gremien – Gesellschafterversammlung und Beirat – hätten im Sommer über die vorgeschlagenen Maßnahmen beraten und einstimmig einer Umsetzung zum Jahreswechsel 2025/26 zugestimmt, wie es in einer Pressemitteilung des Verkehrsverbunds heißt. Ab dem Jahreswechsel werden Jahresabos, Monats- und Tageskarten nur noch für das gesamte RVL-/Landkreis-Gebiet angeboten. Die bisher erhältlichen kleinräumigeren Varianten mit – je nach Angebot – zwei oder drei Tarifzonen werden ersatzlos gestrichen.