Neue Stühle und Personal: So startet das Ettenheimer Freibad am 16. Mai in die neue Saison

Der Himmel ist bewölkt, die Sonne nicht in Sicht – nicht unbedingt Freibadwetter. Dennoch lässt sich Bruno Metz die Laune nicht verderben. „Das ist für mich wie ein Ritual“, sagt der Bürgermeister und meint damit den Termin zur Pressekonferenz vor der Öffnung des Ettenheimer Freibads am 16. Mai. Dabei habe er besonderen Grund zur Freude, denn seit April bildeten der langjährige Mitarbeiter und Bademeister Emanuele Palladino sowie Dennis Primas das Team der Schwimmbadleitung. Sie übernehmen die Vorbereitungsarbeiten von Pascal Kiefer. Rettungsschwimmer Lucas Karl wird außerdem das Team ab Juli verstärken, verkündet Metz.

Die personelle Verstärkung für die Sommersaison habe zur Folge, dass die Öffnungszeiten wieder von 9 bis 20 Uhr angeboten werden können. „Das war uns zwei Jahre lang nicht möglich, daher ist es für eine große Freude“, so der Bürgermeister. Trotz der Kritik an den verkürzten Öffnungszeiten habe man immer gespürt, dass das Bad eine große Akzeptanz in der Bevölkerung habe. Daher sei für ihn klar: „Das Schwimmbad ist ein Stück Ettenheim.“ Das merke man auch daran, dass die Eintrittspreise über die vergangenen Jahre stabil geblieben seien.

Ettenheimer Edeka spendiert 60 Stühle

Bademeister Palladino hatte in den vergangenen beiden Jahren im Offenburger Freizeitbad Stegermatt und davor viele Jahre im Ettenheimer Bad gearbeitet. Nun berichtet Palladino, dass er bereits 2025 Gespräche mit Bruno Metz bezüglich einer Rückkehr geführt und diese nun geklappt habe.

„Es ist eine Herzenssache für mich und ich freue mich total auf die Aufgabe, vor allem mit den gewohnten Öffnungszeiten“, freut sich der Bademeister. Er brachte seinen Kollegen Dennis Primas aus Offenburg mit, den die Anonymität des Stegermatts gestört habe und der gleichzeitig die familiäre Atmosphäre in Ettenheim schätze. „Ich möchte das Schwimmbad und seine Gäste zum Strahlen bringen“, lautet sein erklärtes Ziel.

Doch was ist neu in dieser Saison? „Wir haben die Umkleidekabinen inklusive Bodenbelag sowie die Beckenerwärmung des Planschbeckens erneuert“, betont Hannes Bär vom städtischen Tiefbauamt. Der Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins, Sven Hurter, ergänzt, dass man 60 neue Stühle für den Außenbereich angeschafft habe.

Die Umkleidekabinen wurden erneuert

Das Besondere: „Der Ettenheimer Edeka Kohler hat uns die Stühle spendiert, eine tolle Aktion“, freut sich Hurter. Der Förderverein habe immer wieder Gegrilltes bei Edeka verkauft und wollte so die Stühle finanzieren. Marlene Bohnert habe als Marktleitung die Situation mitbekommen und sich bereit erklärt, 1700 Euro für die neuen Stühle zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug entschloss sich der Förderverein, Aufkleber auf den Stühlen anzubringen, um auf die Spende hinzuweisen.

Bruno Metz weist Kritik an Bezahlsystem von sich

Man sei immer mit den Mitgliedern im Austausch und bekomme auch die Sorgen mit. Daher sei die Erleichterung bei der Bekanntgabe der Neuzugänge und Öffnungszeiten groß gewesen, so Hurter. Zudem habe man eine neue Webseite aufgebaut, die einfach zu handhaben sei.

Der Förderverein werde zum Saisonstart am 16. Mai die Badegäste von 9 bis 10 Uhr mit Sekt und einer persönlichen Begrüßung empfangen, blickt Hurter voraus.

Wie bereits im Vorjahr werde für den Erwerb einer Saisonkarte eine einmalige Registrierung im Online-Shop (www.freibad.ettenheim.de) notwendig sein, informiert Metz. Der QR-Code solle dann als Eintrittsticket fungieren. Alternativ sei der Kauf im Bürgerbüro möglich. Des Weiteren können am Automat im Schwimmbad Einzel-und Zehner-Karten bargeldlos gekauft werden.

Tickets kann man über die Webseite kaufen

Angesprochen auf die Kritik an der Bezahlungsmethode, antwortet der Bürgermeister: „Wir mussten das System erneuern. Ein Bargeldautomat ist sehr teuer und muss täglich geleert werden. Wir investieren lieber in längere Öffnungszeiten.“ Es sei nicht die Abkehr von Bargeld, sondern ein effizienteres System durch ein großes Zeitersparnis. Zudem helfe man auch dem Bürgerbüro, wenn man Tickets bereits zuhause kaufe.

Das Freibad in Kippenheim ist im März Opfer von Vandalismus geworden. Wie sieht die Lage in Ettenheim aus? „Wir haben zum Glück nichts festgestellt“, stellt Palladino klar und drückt die Daumen, dass es auch so bleibt.

Programm für 2026

Die Sommer-Sonnenwende steht am 20. Juni im Mittelpunkt. Neben verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr ist ein Badebetrieb bis 21 Uhr vorhergesehen. Der Förderverein ist am 1. Juli beim Entenrennen aktiv. Sportlich und unterhaltsam geht es am 31. Juli bei den Funolympics zu inklusive Musikprogramm und Arschbombenwettbewerb. Der Abschluss der Sommersaison bildet im September das Helferfest.