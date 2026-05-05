Neue Stühle und Personal: So startet das Ettenheimer Freibad am 16. Mai in die neue Saison

Das Carl-Hermann-Jäger-Freibad startet am 16. Mai in die Saison. Bei einem Pressegespräch berichtete Bürgermeister Bruno Metz über die Änderungen.
Der Himmel ist bewölkt, die Sonne nicht in Sicht – nicht unbedingt Freibadwetter. Dennoch lässt sich Bruno Metz die Laune nicht verderben. „Das ist für mich wie ein Ritual“, sagt der Bürgermeister und meint damit den Termin zur Pressekonferenz vor der Öffnung des Ettenheimer Freibads am 16. Mai. Dabei habe er besonderen Grund zur Freude, denn seit April bildeten der langjährige Mitarbeiter und Bademeister Emanuele Palladino sowie Dennis Primas das Team der Schwimmbadleitung. Sie übernehmen die Vorbereitungsarbeiten von Pascal Kiefer. Rettungsschwimmer Lucas Karl wird außerdem das Team ab Juli verstärken, verkündet Metz.